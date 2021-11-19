Анастасия Бондаренко обсудила с Правительством Новосибирской области безопасность объектов ТЭК региона

Source: Russia Ministry of Energy

Новосибирск, 19 ноября. – Анастасия Бондаренко в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область провела совещание по вопросам взаимодействия между Минэнерго России и Правительством Новосибирской области в части обеспечения устойчивого функционирования организаций ТЭК в условиях современных вызовов и угроз энергетической безопасности государства.

В обсуждении приняли участие представители областного Правительства, а также руководители крупнейших организаций ТЭК, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области.

«Особое внимание должно уделяться вопросам антитеррористической защищённости и безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, защищённости критической информационной инфраструктуры в условиях цифровой трансформации отрасли», – отметила по итогам совещания статс-секретарь – замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

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