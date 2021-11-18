Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Сергей Крикалев#Александр Блошенко#Максим Харламов18.11.2021 10:58

XIV Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые полёты в космос» начала работу в ЦПК

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина начала работу XIV Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые полёты в космос». В этот раз в ЦПК прибыли учёные и специалисты из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Ижевска, Астрахани, Рязани, Казани, Новочеркасска, Ярославля и Владимира, а также из Хорватии, Туниса, Мексики и Индии.

Открыл конференцию начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Он отметил, что в этом году принимают участие представители 67 российских и зарубежных предприятий, что говорит о неподдельном интересе к темам докладов. Максим Михайлович пожелал всем участникам продуктивной работы и новых идей. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул значимость проведения таких конференций для развития космонавтики. С открытием конференции участников поздравили видеообращением с борта МКС Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Пётр Дубров.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали член первого отряда космонавтов, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Соловьев и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос», Горой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Сергей Крикалёв.

Руководитель офиса NASA в Звёздном городке Даглас Уиллок в своем выступлении отметил, что восхищен взаимодействием ЦПК со студентами в области исследования и решения новых задач в пилотируемой космонавтике. С приветственным словом к присутствующим также обратились директор офиса ESA в Москве Рене Пишель и директор офиса JAXA в Москве Йошио Вада.

Пленарное заседание началось с доклада заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов — командира отряда космонавтов, Героя России, летчика-космонавта РФ Олега Кононенко. В своем выступлении он отметил, что постоянное совершенствование и усложнение создаваемых в России и мире пилотируемых космических аппаратов обуславливают дополнительные требования к профессиональной деятельности космонавта. Это влияет на программу подготовки космонавтов к полету и непосредственно на деятельность космонавтов в полете.

С докладами также выступили представители ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук», ПАО «РКК „Энергия“ имени С.П. Королева» и ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Во второй половине дня 17 ноября состоялся круглый стол «Деятельность космонавтов как исследователей при выполнении перспективных космических полетов». Такая тема в этом году была выбрана в связи с тем, что сейчас особую актуальность приобретают вопросы целевого использования пилотируемого космического комплекса — как высокоэффективной научной лаборатории. При этом повышается роль космонавта как не просто промежуточного звена между разработчиками космической техники, постановщиками экспериментов и самим пилотируемым комплексом, а именно как важная составляющая при выполнении и определении космических исследований.

Участие в круглом столе приняли представители руководства Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, российские специалисты, учёные и инженеры предприятий ракетно-космической отрасли, а также эксперты из смежных отраслей.

В рамках проведения научной конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» и ФГАНУ «Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика». Соглашение направлено на популяризацию космических и цифровых технологий и вовлечению в них детей и молодежи, а также проведение всероссийских мероприятий по вовлечению исследовательских и технических вузов, организацию кружкового движения и школьных учреждений России в технологические процессы освоения ближнего космоса и Земли в интересах решения прикладных научных задач и формирования актуальной научной повестки.

В ближайшие дни в ЦПК будут работать 9 секций, на которых выступят участники из организаций ракетно-космической отрасли, вузов и институтов РАН и других организаций, по следующим темам:

Проблемы и перспективы развития и применения пилотируемых космических систем;

профессиональная деятельность космонавтов (отбор, подготовка, космический полет);

научно-прикладные исследования и эксперименты в космосе;

технические средства подготовки космонавтов;

проблемы эксплуатации центрифуг и их применение для подготовки космонавтов;

внекорабельная деятельность;

медицинские и психологические аспекты отбора, подготовки, деятельности экипажей в космических полетах и послеполетной реабилитации;

психологическое обеспечение профессиональной деятельности космонавтов, космическая эргономика;

новые информационные технологии в обеспечении подготовки космонавтов;

молодежь для настоящего и будущего пилотируемой космонавтики.

Конференция проходит при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Спонсором выступает ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Информационный спонсор — журнал «Русский космос».

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