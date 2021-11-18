19 ноября состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Source: President of Russia – Kremlin

Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.

К подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов. 16–18 ноября проведены Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум.

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