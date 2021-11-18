Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Лунное затмение18.11.2021 17:41

Частное затмение Луны 19 ноября

В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с 15 века.

Его можно назвать «почти полным» лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок. Наблюдать за этим явлением смогут только жители Дальневосточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.

Итак, 19 ноября 2021 года с 09:03 до 15:04 мск произойдет затмение Луны. Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 мск погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

ХОД ЗАТМЕНИЯ

19 ноября 2021 года в 09:03 мск Луна коснется земной полутени (Р1) — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 10:20 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени (U1) — это начало частного затмения; в это время уже хорошо будет видно потемнение западного лунного лимба. Луна начнет погружение в тень Земли.

В 12:04 мск наступает максимальная фаза частного затмения (MAXIMUM) — Луна, на 0,97 своего диаметра (т.е. почти полностью) окажется в земной тени. В этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально. Это будет выглядеть практически как полное лунное затмение, с ярко освещенным южным краем Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в южных полярных областях Земли.

В 13:48 мск Луна полностью выходит из земной тени (U4) — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 15:04 мск Луна полностью выходит из земной полутени (Р4). Конец затмения.

Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 мск. Общая продолжительность затмения: 6 часов 01 минута (с 9:03 мск до 15:04 мск).

Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Затмение закончится в 15:04 мск

ВИДИМОСТЬ ЗАТМЕНИЯ

Частное затмение Луны 19 ноября 2021 года, его частные фазы можно будет увидеть везде, где во время затмения (с 10:20 мск до 13:48 мск) Луна будет находиться над горизонтом. Затмение наблюдается из следующих географических регионов: Океания, Северная и Южная Америка, Восточная Азия, Северная Европа и Индонезия, Дальний Восток России.

Условия наблюдения этого затмения в России — неблагоприятные. В Москве это затмение увидеть будет невозможно, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом. С начала и до конца теневое затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время.

В большей части территории нашей страны условия наблюдения этого затмения неблагоприятные, так как затмение происходит в дневное время, когда Луна не видна над горизонтом. Наибольшая фаза затмения, которая будет практически полной (0,97), может наблюдаться в забайкальских регионах, а окончание затмения — в центральной, восточной и северной Сибири. При этом необходимо учитывать, что в большинстве этих регионов затмение будет происходить ранним вечером, когда сильно ослабившая яркость Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI