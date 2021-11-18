Совещание по социальным вопросам

Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече приняли участие Руководитель Администрации Президента Антон Вайно Вайно Антон ЭдуардовичРуководитель Администрации Президента , Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства , помощник Президента Максим Орешкин Орешкин Максим Станиславовичпомощник Президента , Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Котяков Антон ОлеговичМинистр труда и социальной защиты , заместитель Министра финансов Павел Кадочников.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, ещё раз всех вас приветствую.

Хотел бы подвести некоторые итоги наших бесед, совещаний, которые мы проводили в последнее время по вопросам о социальной политике, в том числе и вчерашнего совещания. Мы обсуждали важнейшие вопросы, которые, безусловно, волнуют граждан. Они связаны с повышением доходов, благосостояния, качества жизни людей, по большому счёту касаются каждого человека.

Подчеркну: социальный блок – центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы. В связи с этим хотел бы обозначить ряд вопросов, которые требуют совместных действий законодательной и исполнительной власти.

Первое. В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.

Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц – это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

Добавлю, что на размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут.

Второе. В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.

Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине – дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики.

Прошу Администрацию Президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ближайшие дни внесу их в Государственную Думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтениязаконопроекта о федеральном бюджете.

И, наконец, третье, тоже очень важное обстоятельство – не менее важное, чем те два момента, о которых я уже сказал. На съезде партии «Единая Россия» говорил о том, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. При этом напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно.

Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в Правительстве, и в Администрации, и депутаты над этим думают. Вернёмся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели. Мы вчера тоже об этом говорили, я прошу это иметь в виду и представить в ближайшее время предложения.

Большое спасибо.

MIL OSI