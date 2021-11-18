Сбалансированность региональных бюджетов на примере Республики Ингушетия рассмотрел профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Республики Ингушетия рассмотрел Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Мероприятие состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

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Заседание провел председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области В нем участвовали представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Республики Ингушетия.

Председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин проинформировал о низком уровне бюджетной обеспеченности Ингушетии, что препятствует эффективному решению задач, стоящих перед региональными органами государственной власти. По итогам 2020 года соотношение дотаций из федерального бюджета к собственным доходам составило 73 процента, в 2021 году указанное соотношение сохраняется. «Таким образом, зависимость регионального бюджета от дотаций очень велика. При этом, учитывая незначительный их рост за последние годы в сравнении с ростом расходов на исполнение делегированных полномочий, актуальность проблемы несбалансированности бюджета очевидна». Он отметил ежегодно растущие расходные обязательства Республики, не подкрепленные реальными источниками финансирования.

Владимир Сластенин добавил, что командой главы Республики принимаются меры по стабилизации ситуации, направленные на сокращение имеющихся издержек и пополнение доходов бюджета, о чем свидетельствует динамика снижения долговых обязательств с 2019 года с 12 миллиардов рублей до 6,6 миллиарда рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в части учета особенностей регионов в целях создания условия для повышения их заинтересованности в дальнейшем наращивании собственного экономического потенциала.

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Сергей Рябухин

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Елена Перминова

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Предложено проработать вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении несовершеннолетних детей и неработающих пенсионеров. Также предложено рассмотреть возможность оказать Республике Ингушетия финансовую помощь в обеспечении сбалансированности регионального бюджета.

Сенаторы высказались за необходимость изучить возможность принятия индивидуальной программы развития Республики Ингушетия. Также была отмечена необходимость изучить вопрос соответствия ожиданий региона по расходам существующим нормативам.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон об изменениях в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году.

Документ представили заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров и первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования бюджетных правоотношений, в том числе на закрепление в Бюджетном кодексе РФ положений, которые ранее предусматривались в рамках отдельных федеральных законов. Предусматривается корректировка отдельных нормативов налоговых доходов. В частности, в связи с изменением условий налогообложения металлургической отрасли и угольной промышленности устанавливаются отдельные нормативы.

Регулируются вопросы, касающиеся средств Фонда национального благосостояния. Предусматривается повышение с 7 процентов до 10 процентов объема ВВП порогового значения размера ликвидных средств ФНБ с одновременной возможностью направлять средства ФНБ в отдельные самоокупаемые инфраструктурные проекты, в том числе включенные после 1 октября 2021 года в перечень, утвержденный Правительством РФ, в объеме до 2 трлн 500 млрд. рублей.

Федеральный закон содержит меры, направленные на поддержку региональных и местных бюджетов. В частности, закрепляется положение о ежегодной индексации на уровень инфляции объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом.

Устанавливается возможность превышения ограничений по размеру государственного долга субъекта РФ на сумму предоставленных из федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов, снимаются ограничения по размещению регионами средств на банковских депозитах в отношении инфраструктурных бюджетных кредитов, а также случаев реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Определяются направления использования средств, высвобождаемых в 2022 году в рамках погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам. Так, указанные средства подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов, а также (по аналогии с 2021 годом) на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

При этом для регионов и муниципальных образований в 2022 году сохраняется право превышать ограничения по размеру дефицита бюджета и объему государственного (муниципального) долга на сумму расходов, направляемых на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Комитет СФ поддержал изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ в части отдельных вопросов налогообложения. Документ представили заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков и заместитель председателя Комитета СФ Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

Вносятся изменения в отдельные главы Налогового кодекса РФ в целях увеличения поступления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Изменения касаются налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенной системы налогообложения, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога, налога на имущество физических лиц, страховых взносов.

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