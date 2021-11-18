Расширенное заседание коллегии МИД

Source: President of Russia – Kremlin

Заседание посвящено вопросам реализации внешнеполитического курса страны и стоящим перед российской дипломатией задачам на перспективу.

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Выступление на расширенном заседании коллегии МИД России

В.Путин: Уважаемый Сергей Викторович [Лавров]! Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел. Сегодня на повестку дня вынесен вопрос о реализации внешнеполитического курса России и приоритетных задачах на перспективу, в том числе с учётом принятых поправок в Конституцию – Основной закон нашей страны – поправок, имеющих проекцию на внешнюю политику тоже.

Важно, что в нашем Основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков, то есть всё то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого Российского государства, деятельного члена мирового сообщества.

Конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы в нынешних непростых реалиях международной обстановки отфиксируем и в готовящейся новой редакции Концепции внешней политики. Этот документ – наряду с утверждённой летом Стратегией национальной безопасности – по сути будет являться «дорожной картой» для МИД и других министерств и ведомств.

Главное, наша внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей.

Исходя из этого, Россия привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями. Будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. В их числе, к сожалению, до сих пор остаётся терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды.

Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем.

В русле такого принципиального подхода идёт наше предложение о проведении саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности, несущих особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности.

Продолжение следует.

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