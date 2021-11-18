Павел Сниккарс провёл рабочую встречу с заместителем Министра энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом

Source: Russia Ministry of Energy
Минск, 18 ноября. – Павел Сниккарс и заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз на рабочей встрече рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики.
Стороны в том числе обсудили пропускную способность межгосударственного сечения общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и транзитные перетоки электроэнергии в Энергетическом кольце БРЭЛЛ.
Кроме того, Павел Сниккарс и Денис Мороз обменялись мнениями о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, а также согласовали изменения в соглашение о параллельной работе единой энергосистемы России и объединённой энергосистемы Республики Беларусь. Это поспособствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики.
«Для нас очень важны двусторонние взаимоотношения в части выстраивания наших позиций, в том числе в рамках того движения, которое идет между нашими странами в рамках ЕАЭС и Союзного государства», – отметил Павел Сниккарс.
28.10.2021
27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).