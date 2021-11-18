Павел Сниккарс провёл рабочую встречу с заместителем Министра энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом

Source: Russia Ministry of Energy

Минск, 18 ноября. – Павел Сниккарс и заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз на рабочей встрече рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики.

Стороны в том числе обсудили пропускную способность межгосударственного сечения общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и транзитные перетоки электроэнергии в Энергетическом кольце БРЭЛЛ.

Кроме того, Павел Сниккарс и Денис Мороз обменялись мнениями о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, а также согласовали изменения в соглашение о параллельной работе единой энергосистемы России и объединённой энергосистемы Республики Беларусь. Это поспособствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики.

«Для нас очень важны двусторонние взаимоотношения в части выстраивания наших позиций, в том числе в рамках того движения, которое идет между нашими странами в рамках ЕАЭС и Союзного государства», – отметил Павел Сниккарс.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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