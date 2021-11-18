Олег Матыцин принял участие в запуске заявочной кампании Игр Будущего 2023

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в мероприятии, посвящённом запуску заявочной кампании на выбор города-организатора Игр Будущего – международного турнира по инновационным спортивным дисциплинам.Запуск заявочной кампании объявил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В мероприятии также приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, представители Организационного комитета Игр Будущего, в режиме ВКС подключились представители всех регионов России.Олег Матыцин отметил актуальность использования цифровых технологий в спорте. «Развитие спортивной отрасли тесно связано с активным развитием технологий, появлением новых цифровых состязаний и необходимостью их использования во благо спорта и общества в целом, – сказал Министр. – На наших глазах традиционный спорт переживает новую технологическую революцию, которая в самом ближайшем будущем позволит совершить инновационный прорыв в развитии спорта и физической культуры не только в нашей стране, но и во всём мире».Министр подчеркнул, что формат Игр предполагает активное использование последних разработок в области технологий.«Для победы на Играх Будущего участникам потребуется быть лучшими как на виртуальном, так и на реальном состязательном поле. И здесь мы видим большой простор для гармоничного развития офлайн и онлайн активностей, традиционных и новых видов спорта, популяризации физической культуры, отечественного комплекса ГТО, здорового и активного образа жизни», – добавил Олег Матыцин.Игры запланированы на 2023 год. Это будет масштабное международное мероприятие по кибердисциплинам. Национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.Впервые идея была представлена на форуме «Россия – спортивная держава» в сентябре этого года и получила поддержку международного спортивного сообщества и организаций, развивающих спорт, науку и цифровые технологии.

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