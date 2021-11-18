На заседании Комитета СФ по обороне и безопасности рассмотрен ряд федеральных законов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел В. Бондарев.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел заседание Комитета, на котором был рассмотрен ряд федеральных законов.

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В частности, сенаторы обсудили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 49 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Кожин. КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы

Сенатор сообщил, проект закона был внесен Президентом Российской Федерации. «Устанавливаются правовые основания для заключения нового контракта о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала Армии, адмирала Флота на основе соответствующего решения Президента», — сказал парламентарий.

Комитет СФ рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии».

Заместитель председателя Комитета СФ Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области проинформировал, что проект закона внесен Правительством РФ. «Документом предусматривается, что кортики, полученные гражданами Российской Федерации, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, не подлежат регистрации в Росгвардии и на них не потребуется получение соответствующих разрешений на хранение и ношение оружия», — сообщил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области представил Федеральный закон «О предоставлении публичному акционерному обществу «Сбербанк России» отдельных полномочий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проект закона внесен Правительством РФ. Документом уточняются вопросы, связанные с получением во временное пользование ручного стрелкового оружия должностными лицами Банка России и ПАО «Сбербанк», осуществляющими охранные функции.

Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Виктор Бондарев

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности

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В ходе заседания член Комитета СФ Александр Ярошук представил закон, вносящий изменения в стать 10 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 15 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Проект закона внесен Правительством РФ. Документом уточняются отдельные положения института регистрации транспортных средств. «В частности, определяется, что при вывозе транспортного средства за пределы РФ, а также при перегоне лицом, осуществляющим торговую деятельность в отношении транспортного средства, являющегося товаром, к месту продажи или конечному производителю, оформляется регистрационный документ на транспортное средство. При этом транспортное средство не ставится на государственный учет», — уточнил сенатор.

По итогам обсуждения Комитет СФ поддержал эти федеральные законы и рекомендовал их к одобрению Советом Федерации.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос и принято решение о создании совместной рабочей группы Комитета СФ по обороне и безопасности и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по совершенствованию оборота оружия.

Виктор Бондарев сообщил, что предложение о создании рабочей группы было выдвинуто после проведенного в октябре 2021 г. Комитетом СФ по обороне и безопасности совещания по вопросам оборота охотничьего оружия. Рабочая группа займется решением ряда проблемных вопросов, выявленных в этой сфере.

В заседании Комитета СФ приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков, представители Министерства внутренних дел РФ, Росгвардии, ряда других ведомств.

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