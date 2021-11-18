К. Косачев провел встречу с Министром туризма Израиля Й. Развозовым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма, в том числе в связи с признанием Израилем российской вакцины Спутник V.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Министром туризма Государства Израиль Йоэлем Развозовым.

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В беседе приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

В ходе встречи были затронуты практические вопросы развития туристического сообщения между Россией и Израилем, которое по единодушным оценкам собеседников имеет весьма высокое гуманитарное значение.

Накануне власти Израиля приняли решение о готовности принимать гостей из России, привитых «Спутником V». Это принципиальное решение затронет очень многих людей, ведь речь идет не только о желающих посетить израильские курорты, но и о медицинском туризме, о паломниках и всех тех, кто хочет навестить своих родственников.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Владимир Джабаров

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром туризма Израиля

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Константин Косачев высоко оценил готовность Израиля фактически и юридически признать российскую вакцину, что будет способствовать не только восстановлению потоков в обе стороны, но и продвижению ситуации с взаимным признанием вакцин с другими странами и на уровне международных организаций. «Мы благодарны нашим израильским партнерам за их инициативную и открытую позицию в отношении сотрудничества с Россией в сфере туризма», — отметил сенатор. «Это, безусловно, будет позитивно воспринято в российском обществе. В свою очередь, Совет Федерации готов к взаимодействию с израильскими коллегами для того, чтобы максимально оперативно и гибко решать все возникающие проблемы для восстановления туристического сообщения между нашими странами».

Россия занимает третье место в тройке лидеров по турпотоку в Израиль, уступая лишь США и Франции

Как напомнил вице-спикер СФ, Россия занимает третье место в тройке лидеров по турпотоку в Израиль, уступая лишь США и Франции. Например, в доковидном 2019 г. Израиль с туристическими целями посетило 318 тыс. российских граждан, Россию – 270 тыс. израильтян. Реализована трехгодичная Программа совместных действий между Министерством туризма Израиля и Федеральным агентством по туризму России по расширению сотрудничества и обмену информацией и опытом в области туризма.

Как подчеркнул Йоэль Развозов, Россию и Израиль связывают дружеские, стратегические и партнерские отношения. По его словам, власти Израиля задействовали все механизмы для срочного решения технических вопросов, позволяющих принимать гостей, привитых Спутником V. «Сейчас механизм не доработан до конца, в том числе не внесены поправки в законодательство. Нам очень важно обмениваться информацией и опытом в этой сфере», — сказал Министр.

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