Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2018.11.2021 09:31

Космические туристы из Японии приобщились к многолетним предполетным традициям

Япония — страна, жители которой строго соблюдают свои традиции и обычаи. В среду, 17 ноября 2021 года, японские туристы Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо, готовящиеся к полету на Международную космическую станцию, приобщились и к традициям советской и российской пилотируемой космонавтики.

После заседания Межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов участники космического полета вместе со своими командирами Александром Мисуркиным и Александром Скворцовым посетили знаковые места, почитаемые многими поколениями космонавтов и астронавтов.

Сначала основной и дублирующий экипажи 20-й экспедиции посещения МКС побывали в Музее ЦПК, где в кабинете первого космонавта планеты оставили автографы и записи в специальной памятной книге. В музейном зале международных космических полетов экипажи традиционно пополнили свою коллекцию фотоснимков предстартовой подготовки.

Затем Роскосмоса космонавты Александр Мисуркин и Александр Скворцов и участники космического полета Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо отправились на Красную площадь, где возложили цветы и почтили память главного конструктора космических кораблей С.П. Королёва, первооткрывателя космоса Ю.А. Гагарина и других космонавтов, захороненных у Кремлёвской стены.

Завершился день традиционных предполетных мероприятий посещением Мемориального дома-музея академика С.П. Королёва в Москве.

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