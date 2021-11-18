Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс М-УМ#Причал18.11.2021 13:01

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» готов к общей сборке с ракетой-носителем

На космодроме Байконур транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» отправлен на общую сборку с ракетой-носителем.

Сегодня, 18 ноября 2021 год, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по транспортировке корабля-модуля в составе космической головной части с технической позиции на площадке № 254 в монтажно-испытательный корпус площадки № 31 для предстоящей сборки ракеты космического назначения Союз-2.1б / Прогресс М-УМ.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» имени С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей орбитальной инфраструктуры российского сегмента МКС. Запуск корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узлового модуля «Причал» намечен на 24 ноября 2021 года.

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