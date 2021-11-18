Комитет СФ рекомендовал одобрить закон, совершенствующий правовое регулирование ротации госслужащих

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание А. Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в статью 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 60.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Авторы документа – сенаторы РФ Андрей Клишас, Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, вносятся изменения, направленные на совершенствование правового регулирования ротации государственных гражданских служащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции.

Федеральным законом предусматривается возможность продления представителем нанимателя с письменного согласия гражданского служащего и с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов срока замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации.

Закрепляется предельный срок (не более десяти лет) замещения гражданским служащим одной и той же должности гражданской службы, на которую он назначен в порядке ротации

Одновременно с этим закрепляется предельный срок (не более десяти лет) замещения гражданским служащим одной и той же должности гражданской службы, на которую он назначен в порядке ротации.

Предусматривается, что с письменного согласия гражданского служащего он может быть назначен в порядке ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы.

Также расширяется перечень оснований предложения иных вакантных должностей гражданскому служащему, отказавшемуся от предложенной для замещения должности гражданской службы в порядке ротации.

Помимо этого вносятся изменения корреспондирующего характера в Закон о социальной защите инвалидов. Предусматривается, что на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагается выдача заключения о том, что проживающие отдельно от гражданского служащего его отец, мать родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка или усыновитель, не находящиеся на полном государственном обеспечении, нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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Елена Мизулина

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Данное предложение обусловлено тем, что действующим законодательством о государственной гражданской службе нуждаемость в постоянном уходе за указанными категориями лиц является уважительной причиной отказа гражданского служащего от замещения иной должности государственной гражданской службы в порядке ротации, а в Законе о социальной защите инвалидов в данной части имеет место законодательный пробел.

Федеральный закон направлен на обеспечение стабильности и профессиональности гражданской службы, эффективное осуществление полномочий территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

Члены Комитета СФ также утвердили рекомендации по итогам «круглого стола» на тему: «Проблемы правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации» и «круглого стола» на тему: «Межведомственное электронное взаимодействие: состояние и перспективы развития.

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