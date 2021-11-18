Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш19.11.2021 01:04

Завершился цикл лекций по агрегатам автоматики для работников Энергомаша

Технологи, станочники, сборщики, мастера и контролеры механосборочного цеха Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прослушали пять лекций об агрегатах автоматики ракетных двигателей. Управление обучения и развития персонала организовало это обучение потому, что в цех за последний год пришло много новых специалистов.

Своими знаниями с ними делился начальник сектора агрегатов автоматики и уплотнений Александр Теленков.

«На каждом ракетном двигателе работает множество агрегатов автоматики. На занятиях я рассказал коллегам из цеха о том, как автоматика обеспечивает работу двигателя: какие условия работы каждого из них (давление, температура) и какие характеристики должен обеспечить при работе, — уточнил Александр Алексеевич. — Рассмотрели процессы производства и контроля. Ведь, чтобы изготовить компактный агрегат времени, и затрат требуется не меньше, чем на изготовление большого. Я постарался объяснить работникам производства, чем обусловлены требования конструкторов и технологов, прописанные в техпроцессах».

На следующей неделе будет проведено обучение новой группы работников этого цеха.

«Благодарим Александра Алексеевича за готовность провести цикл лекций для механосборочного цеха, ведь информацию слушатели получают напрямую от инженера-конструктора, и становится понятным конструкторский замысел. Важно, чтобы каждый из нас понимал не только как работает двигатель, но и как личное выполнение конкретной производственной операции влияет на конечный результат. Без понимания важности выполняемой работы и ответственности за качество своего труда трудно создавать лучшие в мире двигатели!», — прокомментировала Наталья Данильцева, начальник отдела оценки и развития персонала.

MIL OSI