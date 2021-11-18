В. Матвиенко: Российско-египетское стратегическое сотрудничество продолжает динамично развиваться

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча глав верхних палат парламентов России и Египта.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Сената Арабской Республики Египет Абдельвахабом Абдерразеком.

Глава Сената Египта находится в России с официальным визитом.

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Собеседники обсудили развитие двусторонних отношений, подробно остановились на вопросах межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко подчеркнула особый характер российско-египетских отношений, закрепленный в Договоре о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном президентами двух стран и вступившем в силу в январе нынешнего года.

Наши отношения не просто взаимовыгодные, прагматичные, они особые по своему характеру. Это многолетний опыт плодотворной совместной работы, опора на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга

«С удовлетворением отмечаем, что российско-египетское стратегическое сотрудничество продолжает динамично развиваться по всему спектру направлений. Наши отношения не просто взаимовыгодные, прагматичные, они особые по своему характеру. Это многолетний опыт плодотворной совместной работы, опора на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга».

Президенты двух стран поддерживают постоянный политический диалог, подчеркнула спикер СФ. «Интенсивный диалог также ведётся на уровне глав министерств и ведомств России и Египта. Значимость таких контактов ещё больше возрастает на фоне происходящих в мире турбулентных процессов. Большое значение имеют межпарламентские связи».

Стороны коснулись актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. «Близость подходов позволяет координировать наши усилия на международной арене, а также в рамках взаимодействия на международных парламентских площадках», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, примером успешной совместной работы является первый в истории саммит Россия-Африка, состоявшийся в Сочи в октябре 2019 г. «Саммит Россия-Африка заложил основы эффективного сотрудничества во всех областях. Большую роль в его организации сыграл Египет и лично Президент страны Абдельфаттах Сиси как сопредседатель саммита. Меньше года остаётся до второго саммита, который пройдёт осенью 2022 года и призван дать новый толчок развитию взаимодействия России и стран Африканского континента».

В Совете Федерации активно работает группа по сотрудничеству с Сенатом Египта, сказала глава СФ. «Считаю, что нашим парламентам необходимо более интенсивно привлекать группы дружбы, профильные комитеты парламентов к обсуждению и решению возникающих насущных вопросов двусторонней повестки дня».

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Валентина Матвиенко

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Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Геннадий Голов

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Арабской Республики Египет

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Председатель СФ предложила провести комплексный мониторинг договорно-правовой базы, совместных торгово-экономических, инвестиционных, инфраструктурных проектов, а также на регулярной основе в рамках своих полномочий осуществлять парламентский контроль их реализации с привлечением профильных комитетов, министерств и ведомств и других заинтересованных структур.

Собеседники подчеркнули важность реализации совместных экономических и энергетических проектов, включая строительство Россией первой в Египте атомной электростанции. Другой важный проект – реализация проекта российской промышленной зоны в Египте. Совет Федерации – это палата регионов, сказала Валентина Матвиенко. «В данном контексте есть хорошая возможность активизировать наши регионы для реализации этого масштабного проекта. В России к нему огромный интерес».

Стороны констатировали заинтересованность в росте взаимного товарооборота. Были затронуты вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, в сфере противодействия распространению коронавируса и проведения вакцинации населения, темы сотрудничества в образовании и культуре, а также развития молодежных обменов.

«Особое значение придаём успешному проведению в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. Убеждена, что мероприятия, предусмотренные программой Года, будут содействовать сближению народов наших стран и расширению российско-египетского сотрудничества в области науки, культуры и образования. Парламентарии наших стран могут сыграть в этом большую роль».

Абдельвахаб Абдерразек отметил особый характер двусторонних отношений, которые имеют давние исторические корни. Он высказал заинтересованность в активизации межпарламентских контактов, что, по его словам, будет способствовать расширению и продвижению двустороннего взаимодействия в различных сферах, обсуждению и согласованию позиций по вопросам международной повестки.

Глава Сената Египта выразил удовлетворение восстановлением в полной мере авиасообщения между двумя странами, возвращением российского туристического потока на египетские курорты.

Абдельвахаб Абдерразек поблагодарил за поставки вакцины «Спутник V» и решение организовать в Египте совместное производство российской вакцины. «Это еще одно свидетельство дружеского характера наших отношений».

Глава Сената пригласил Валентину Матвиенко посетить Египет с официальным визитом. Председатель СФ с благодарностью приняла это приглашение.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, координатор группы по сотрудничеству СФ с парламентами арабских стран Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Египта Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

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