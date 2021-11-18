В. Матвиенко приняла участие в расширенном заседании Коллегии МИД РФ

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии выступил Президент РФ В. Путин.

Состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства иностранных дел России с участием Президента РФ Владимира Путина.

На расширенном заседании Коллегии Министерства иностранных дел России выступил Президента РФ Владимир Путин

Мероприятие, посвященное вопросам реализации внешнеполитического курса страны и стоящим перед российской дипломатией задачам на перспективу, провел Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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В своем выступлении Президент РФ Владимир Путин отметил, что в российском Основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков, то есть всё то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого Российского государства, деятельного члена мирового сообщества.

«Конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы в нынешних непростых реалиях международной обстановки отфиксируем и в готовящейся новой редакции Концепции внешней политики. Этот документ – наряду с утверждённой летом Стратегией национальной безопасности – по сути будет являться «дорожной картой» для МИД и других министерств и ведомств», — сказал глава государства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Он подчеркнул, что внешняя политика страны и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий для развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни людей. «Исходя из этого, Россия привержена развитию партнёрских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями. Будет инициативно участвовать в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. В их числе, к сожалению, до сих пор остаётся терроризм и трансграничная преступность, распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение климата и деградация окружающей среды».

Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем, сказал Владимир Путин.

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