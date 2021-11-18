В. Городецкий: Нужна единая комплексная концепция развития закрытых административно-территориальных образований

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили меры государственной поддержки развития ЗАТО.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел совещание на тему «О мерах государственной поддержки развития закрытых административно-территориальных образований». Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) имеют особое значение для обеспечения безопасности страны, развития ее экономики

Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) имеют особое значение для обеспечения безопасности страны, развития ее экономики, заявил парламентарий. По словам сенатора, Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам их поддержки. Так, в 2019 г. состоялось выездное совещание в городе Сарове, посвященное этой теме. Отдельные рекомендации, принятые на совещании, в настоящее время уже реализуются, подчеркнул Владимир Городецкий. Так, в октябре Государственной Думой в первом чтении принят законопроект о наделении Правительства правом продлевать срок применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий опережающего развития до 2024 г. Сенатор предложил ускорить рассмотрение этого документа.

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Сенатор уточнил, что в настоящее время мероприятия, направленные на поддержку развития ЗАТО, реализуются в рамках различных государственных программ и федеральных проектов. «Однако правительства регионов, которые мы опросили при подготовке сегодняшнего совещания, а также эксперты обращают внимание на отсутствие единой комплексной концепции развития закрытых административно-территориальных образований».

Владимир Городецкий добавил, что Стратегия пространственного развития России до 2025 г. также не относит эти города к числу центров роста или муниципальных образований, нуждающихся в приоритетной и дополнительной поддержке. Сенатор полагает необходимым обеспечить разработку концепции развития ЗАТО, определить целевые показатели их устойчивого развития, а также механизмы их достижения. В рамках новой системы управления государственными программами, которая утверждена в текущем году, может быть сформирована также комплексная программа, содержащая мероприятия по реализации данной концепции. «Эксперты отмечают, что статус ЗАТО налагает на муниципалитеты существенные ограничения, в том числе в части формирования доходов бюджетов. Основной местный налог – земельный практически не приносит дохода, поскольку большая часть земель занята стратегическими объектами, изъята из оборота и налогом не облагается. Другие земли ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность», — отметил законодатель.

Владимир Городецкий обратил внимание, что регионы предпринимают меры по обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО, передают отдельные поступления, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Федерации, на муниципальный уровень. Он уточнил, что возможности перераспределения налоговых доходов крайне сложны, поскольку многие ЗАТО имеют крайне ограниченную налоговую базу по большинству налогов и низкий потенциал для ее роста. «Поэтому в числе мер финансовой поддержки развития закрытых городов, регионы и эксперты называют, прежде всего, межбюджетные трансферты. Бюджетам ЗАТО представляется дотация из федерального бюджета на компенсацию дополнительных расходов и потерь их бюджетов, связанных с особым правовым режимом», — сказал парламентарий.

Однако, отметил он, по информации регионов и ЗАТО, размер дотации не покрывает все издержки и недополученные доходы, вызванные существующими ограничениями. «На совещании в Сарове мы предложили скорректировать методику расчета названной дотации, учесть все объективные факторы, влияющие на сбалансированность бюджетов ЗАТО. Предлагаю вернуться к рассмотрению этого вопроса». При этом, считает парламентарий, нужно учесть климатические, транспортные, экономические факторы, влияющие на доходы и расходы их бюджетов. «Экономика закрытых городов полностью зависит от градообразующих организаций. Многие ЗАТО отнесены к моногородам, поэтому важно привлекать новых инвесторов, развивать малый и средний бизнес», — отметил Владимир Городецкий. С этой целью в восьми ЗАТО созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Как считает сенатор, нужны дополнительные инструменты стимулирования инвестиций. Например, Министерство промышленности и торговли России предлагает использовать механизмы индустриальных парков, промышленных технопарков.

Стратегия пространственного развития России предусматривает создание нового механизма развития территорий, на которых будет действовать льготный режим ведения предпринимательской деятельности. Владимир Городецкий полагает, что закрытые города должны стать одной из пилотных площадок для формирования этого механизма. Он предложил внести такой пункт в план реализации Стратегии.

Парламентарий уточнил, что в качестве фактора, сдерживающего развитие экономики ЗАТО, регионы отмечают отсутствие у муниципалитетов права распоряжаться земельными участками на территории ЗАТО. «С неиспользуемых участков предлагаем снимать статус земель, изъятых из оборота, и передавать в муниципальную собственность. Они могут быть использованы для строительства инфраструктуры или сдачи в аренду предпринимателям».

Сенатор указал также на проблему износа инфраструктуры ЗАТО. Субъекты Федерации предлагают рассмотреть вопрос о предоставлении из федерального бюджета целевых трансфертов на модернизацию инженерной и социальной инфраструктуры ЗАТО, переданной из федеральной собственности. Это предложение следует поддержать, полагает Владимир Городецкий.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области представитель в СФ от Мурманской области, рассказал, что регион на 100 проц. являясь арктическим, и по праву считается арктическим форпостом России. Отсюда самая большая концентрация ЗАТО в Арктической зоне, созданных в целях обеспечения безопасного функционирования объектов военно-морского флота.

Константин Долгов предложил Правительству РФ определить постоянный источник и механизм финансирования реализации Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований в 2022–2030 гг. с объемами финансового обеспечения из федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета.

Константин Долгов предложил Ростуризму и Минстрою России предусмотреть оказание государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» комплексным проектам по развитию круизного туризма в Арктической зоне РФ, в том числе учитывающим развитие причальной инфраструктуры в арктических портах, строительство и обновление круизного и маломерного флота.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных рассказал о новых подходах поддержки ЗАТО.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы формирования бюджетов ЗАТО, возможности диверсификации их экономики, в том числе путем создания территорий опережающего социально-экономического развития.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.



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