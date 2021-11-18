А. Пушков: Необходимо добиться признания факта проводимого нацистами геноцида советского народа в годы Второй мировой войны

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошел «круглый стол», посвященный вопросам защиты исторической правды и информационной политики.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел «круглый стол» по теме «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества».

Летом 2020 года в Конституцию Российской Федерации были внесены положения о защите исторической правды и недопустимости умаления подвига народа в годы войны с гитлеровской Германией, напомнил Алексей Пушков. «Информационная защита исторической правды – одно из направлений работы нашей Комиссии. В последние годы мы провели серию мероприятий, посвященных этой теме, учитывающих различные измерения и ракурсы искажения истории и умаления подвига народа».

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Среди них глава Комиссии назвал искажение роли СССР в предвоенный период и начальный период Второй мировой войны, преуменьшение его вклада в Победу над фашизмом, умаление значения решающих битв против гитлеровской Германии, которые вёл Советский Союз.

Нынешнее заседание посвящено теме расширения признания геноцида советского народа. Здесь мы также видим достаточно лукавый подход: признаются огромные жертвы нашей страны, но не признается факт геноцида в отношении советского народа

«Нынешнее заседание посвящено теме расширения признания геноцида советского народа. Здесь мы также видим достаточно лукавый подход: признаются огромные жертвы нашей страны, но не признается факт геноцида в отношении советского народа», — сказал сенатор. По его словам, у нашей страны есть колоссальные моральные основания поставить этот вопрос в международных организациях: по разным оценкам, число жертв мирного населения СССР за годы войны составило от 13,5 до 18 миллионов человек.

Сенатор подчеркнул, что при обсуждении вопроса о геноциде разделить советский народ на разные этнические группы невозможно. «Третий Рейх готовил нападение на Советский Союз в целом, и противостояла врагу наша страна как единое целое. В 1941 году не существовало России, Белоруссии, Украины и других созданных после распада СССР республик как самостоятельных государств. А планы нацистов предусматривали тотальную зачистку ряда территорий Советского Союза и уничтожение части населения, независимо от его этнической принадлежности».

Глава Комиссии привёл цитату из выступления Президента РФ на Оргкомитете «Победа». «По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь, – славян, людей других национальностей, – собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. Эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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«Круглый стол» на тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»

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В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Александр Высокинский, ВысокинскийАлександр Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Таймураз Мамсуров, МамсуровТаймураз Дзамбековичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания Павел Тараканов, ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Артем Шейкин, ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области депутаты Государственной Думы Татьяна Дьяконова, Елена Цунаева, советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Вадим Сенюта, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, директор Института государства и права РАН Александр Савенков, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, представители Администрации Президента РФ, МИД РФ, Генеральной прокуратуры РФ, образовательных учреждений.

Мероприятие организовано Комиссией Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

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