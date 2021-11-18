Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили проблемы и перспективы развития АПК и сохранения экологии Республики.

В ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели вопрос «Современное состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса Республики Ингушетия» (в рамках Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации).

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, агропромышленный комплекс — один из ведущих секторов экономики в Республике Ингушетия, в котором производится 10,5 проц. валового регионального продукта. Главный аграрный ресурс Ингушетии – плодородные земли сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет 150,9 млн га, в том числе пашни 81,7 млн га.

По ряду направлений в АПК Республики происходят положительные изменения. По основным видам продукции регион занимает лидирующее место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, отметил глава Комитета СФ.

С информацией о ситуации по обозначенной теме выступил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики — министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев.

По его словам, агропромышленный комплекс Ингушетии динамично развивается. В настоящее время идет реализация более 12 инвестиционных проектов. Среди них: «Сад – Гигант», «Молоко Ингушетии», «Агрокомплекс Сунжа», «Эко – Муслим – продукт» и другие. Вместе с тем, считает Магомед Евлоев, для обеспечения Республики продуктами в полном объеме этого недостаточно, и необходимы дополнительные инвестиции. Он также рассказал о проекте «Сохранение лесов», подчеркнув важность обеспечения баланса в сфере лесопользования.

Магомед Евлоев обратил особое внимание на тему улучшения жилищных условий для жителей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов.

По итогам обсуждения сенаторы приняли решение рекомендовать Министерству сельского хозяйства РФ обсудить предложения правительства Республики Ингушетия о выделении в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дополнительных средств на стимулирующую субсидию на техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства в субъектах Российской Федерации.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Егор Борисов

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Белан Хамчиев

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Арсен Фадзаев

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Кроме этого сенаторы предложили рассмотреть вопрос о льготном кредитовании на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов и возмещении из федерального бюджета до 30 процентов прямых затрат понесенных на создание и (или) модернизацию таких комплексов в Республики Ингушетия.

Комитет считает важным вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сенаторы рекомендовали правительству Республики Ингушетия продолжить работу по совершенствованию региональных механизмов государственной поддержки агропромышленного производства с учетом ресурсов индивидуальной программы социально-экономического развития, а также обеспечить своевременное доведение до товаропроизводителей средств из федерального и республиканского бюджетов, направленных на развитие АПК.

Комитет обратил внимание на необходимость повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, принятие дополнительных мер по привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики региона.

В ходе заседания Комитет СФ рассмотрел также ряд законопроектов и обсудил организационные вопросы.

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