Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Dubai Airshow 202118.11.2021 03:39

Авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021 продолжается

Делегация Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжает работу на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021. За первые три дня работы авиасалона представители НПО Лавочкина провели ряд встреч с зарубежными партнёрами и потенциальными заказчиками продукции и услуг предприятия.

Ключевыми темами переговоров являлись перспективы сотрудничества в области предоставления услуг по запуску нано- и микрокосмических аппаратов с помощью разгонного блока «Фрегат», а также возможность использования малой космической платформы «Карат» в интересах заказчика.

Руководитель делегации НПО Лавочкина, заместитель генерального директора Харун Карчаев провёл презентацию экспозиции предприятия Министру цифрового развития, инноваций и авиакосмической промышленности Республики Казахстан Муссину Багдату, в ходе которой стороны обсудили возможности взаимодействия в области совместной разработки космической техники для научного, коммерческого и студенческого применения. С представителями одной из пакистанских компаний обсудили возможности создания космического аппарата для мониторинга метеорологической обстановки в интересах Пакистана.

Международная авиационно-космическая выставка «Dubai Airshow 2021» продлится до 18 ноября 2021 года, в ней принимают участие более 1200 компаний из 148 стран мира. Стенд предприятия вызывает большой интерес у широкого круга посетителей объединённой экспозиции Госкорпорации «Роскосмос».

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