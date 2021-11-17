Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Макеевские чтения17.11.2021 21:53

XXVII Макеевские чтения пройдут в заочном формате

В 2021 году традиционная научно-техническая конференция «Макеевские чтения» должна была состояться 17 ноября на базе ЦКБ МТ «Рубин» в городе Санкт-Петербурге, однако из-за напряженной эпидемиологической обстановки принято решение провести ее в заочном формате.

Участники Макеевских чтений — представители предприятий ВПК, российской космической науки, командования ВМФ, военно-морских учебных заведений — заочно презентуют доклады и материалы, которые будут объединены в специальный сборник. Государственный ракетный центр представит доклад генерального директора, генерального конструктора, академика РАН В.Г. Дегтяря.

Напомним, научно-техническая конференция «Макеевские чтения» была учреждена в 1994 году, в год 70-летия академика В.П. Макеева, по инициативе учёных факультета вооружения Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова при поддержке Государственного ракетного центра, ЦКБ морской техники «Рубин» и 1-го ЦНИИ Минобороны. По юбилейным датам со дня рождения В.П. Макеева конференция традиционно проходит в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

За прошедшие годы Макеевские чтения проводились в 12 различных военных, научно-исследовательских и конструкторских организациях, и второй год подряд организуются в заочном формате. Однако это не умаляет значение мероприятия: Макеевские чтения по-прежнему являются эффективным инструментом творческого взаимодействия учёных и специалистов флота, промышленности в работе по дальнейшему развитию и совершенствованию стратегических сил ядерного сдерживания.

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