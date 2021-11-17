Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Dubai Airshow 202117.11.2021 03:30

Центр Хруничева представлен на Dubai Airshow 2021

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с другими отечественными разработчиками и изготовителями космической техники представляет российскую ракетно-космическую отрасль на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021. Открытие авиасалона в Дубае состоялось 14 ноября в Выставочном центре Международного аэропорта Аль-Мактум.

Центр Хруничева представляет специалистам и посетителям авиасалона основное направление деятельности — средства выведения различной грузоподъемности. На выставочной экспозиции объединенного стенда Госкорпорации «Роскосмос» макеты ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и перспективного семейства ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», в том числе модификация тяжелой «Ангары» «Ангара-А5М» для космодрома Восточный.

В настоящее время Центр Хруничева предоставляет российским и зарубежным заказчикам услуги по запуску широкого спектра полезных нагрузок на основные типы околоземных орбит. За прошедшие 25 лет клиентами и партнерами ГКНПЦ им. М.В. Хруничева стали космические агентства, ведущие мировые операторы связи, фирмы — изготовители космических аппаратов и оборудования, а также научные организации многих стран мира.

В рамках деловой программы на авиашоу в Дубае руководство Центра Хруничева запланировано несколько встреч для обсуждения вопросов сотрудничества.

MIL OSI