Source: Russia – Council of the Federation

Парламентское партнерство Форума имеет хороший потенциал для укрепления атмосферы общего доверия и взаимопонимания, гармонизации позиций стран евразийского континента, считают в Совете Федерации.

Делегация Совета Федерации приняла участие в 11-й встрече Парламентского партнерства форума «Азия-Европа» (АСЕП-11), организованной в формате видеоконференции парламентом Королевства Камбоджа в рамках его председательства в организации. В мероприятии приняли участие парламентарии из 31 страны, депутаты Европейского парламента и представители Секретариата АСЕАН.

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Выступая на пленарном заседании, посвященном основной теме форума «Укрепление межпарламентского партнерства во имя мира и устойчивого развития в эпоху COVID-19 и после него» заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл отметил важнейшую роль парламентов в противодействии новым вызовам и угрозам в условиях формирующегося многополярного миропорядка.

Сенатор особо акцентировал внимание участников на практике применения отдельными странами ограничительных мер дискриминационного характера в отношении парламентариев. «Использование санкций по политическим мотивам против членов национальных парламентов, создание препятствий для полноценного участия парламентских делегаций в работе международных объединений считаем совершенно недопустимым», — заявил вице-спикер Совета Федерации. Он также подтвердил заинтересованность продолжать равноправный конструктивный диалог, более полно задействовать двусторонние и многосторонние механизмы парламентской дипломатии, в том числе на пространстве Евразии путем «перезапуска» широкой дискуссии о параметрах общеевразийской системы безопасности.

В этом смысле Форум «Азия-Европа», по словам Константина Косачева, за четверть века существования доказал свою востребованность как полезный формат многостороннего диалога по актуальным глобальным и региональным вопросам, охватывающий целый спектр измерений кооперации. АСЕП имеет хороший потенциал для укрепления атмосферы доверия и взаимопонимания между государствами Азии и Европы, гармонизации позиций стран евразийского континента в отношении обеспечения устойчивого развития.

Вице-спикер СФ также подчеркнул, что в этом контексте одной из главных задач остается углубление кроссплатформенной взаимосвязанности на широком пространстве Большой Евразии. Страны Азии и Европы сплачивает понимание необходимости укрепления мира, политической и экономической стабильности. Форум «Азия – Европа» обладает всеми необходимыми прикладными и экспертными возможностями, чтобы внести весомый вклад в достижение цели построения справедливого мироустройства».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края участвуя в дискуссии «Проактивные парламенты за мир, безопасность и всеобщее процветание», отметил, что в последние десятилетия серьезным вызовом устойчивому миру, международной безопасности стала активизация грубого вмешательства в суверенные дела государств со стороны других стран и международных организаций, что не соответствует основополагающим принципам Устава ООН. При этом он напомнил участникам встречи о единогласно принятой на 136-й Ассамблее Межпарламентского Союза резолюции «О роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств», разработанной по инициативе российской делегации, а также информировал коллег о деятельности Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Андрей Климов

Одной из причин того, что даже самые мощные государства в одиночку не могут эффективно противодействовать практике противоправного вмешательства извне во внутренние дела, парламентарий назвал использование в деструктивных целях международных цифровых платформ и информационно-коммуникационных и иных компьютерных технологий. «Исходя из этого, мы с коллегами-сенаторами разработали проект концепции международной конвенции о невмешательстве во внутренние и внешние дела суверенных государств. Мы уверены, что широкое участие всех заинтересованных коллег позволит доработать этот документ и сделать его важным инструментом для противодействия незаконному вмешательству. Это, в свою очередь, позволит сделать наш мир более безопасным. Рассчитываем на вашу помощь и поддержку в этом вопросе», — сказал Андрей Климов.

В ходе встречи также состоялось обсуждение вопросов содействия восстановлению мировой экономики в эпоху COVID-19 и после него.

По основным вопросам повестки встречи была подготовлена совместная декларация АСЕП-11, отражающая общие позиции стран-участниц Форума, в работе над которой принял активное участие Андрей Климов. Декларация будет представлена на 13-м Саммите Форума «Азия – Европа» с участием глав государств и правительств, который пройдет 25–26 ноября с. г. в виртуальном формате.

Парламентское партнерство «Азия-Европа» (АСЕП) – одно из измерений общего процесса сотрудничества в рамках форума «Азия-Европа», диалоговая площадка для контактов по линии высших органов законодательной власти.

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