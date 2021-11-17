Source: Russia Federal Space

#РКС#НЦ ОМЗ17.11.2021 11:49

Ученые и специалисты космической отрасли обсудят на площадке РКС актуальные проблемы дистанционного зондирования Земли

В Научном центре оперативного мониторинга Земли РКС (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 18 и 19 ноября 2021 года состоится выездное заседание Госкорпорации «Роскосмос» «Проблемные вопросы внедрения и использования цифровых сервисов и услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса».

Мероприятие входит в программу 19-ой международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)», которая проходит с 15 по 19 ноября 2021 года и организована Институтом космических исследований Российской академии наук совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и холдингом «Российские космические системы».

В выездном заседании конференции примут участие специалисты крупнейших предприятий ракетно-космической промышленности, институтов Российской академии наук, коммерческих организаций, работающих над созданием технологий ДЗЗ и отраслевых цифровых сервисов, основанных на космической информации.

Участники в формате тематических секций, мастер-классов и круглых столов обсудят вопросы нормативно-правового регулирования деятельности в области дистанционного зондирования Земли, состояние и перспективы развития российской системы ДЗЗ, сервисов «Цифровая Земля».

Подробная информация о мероприятии — на странице конференции. Дополнительные вопросы по участию в выездном заседании можно задать Ольге Сафоновой (+7 495 229 4379, info@ntsomz.ru).

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