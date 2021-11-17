Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ТАСС#МКС#Дмитрий Рогозин17.11.2021 14:39

ТАСС открывает корпункт на МКС

Агентство ТАСС первым из мировых СМИ открывает свое постоянное представительство на Международной космической станции (МКС). Меморандум о сотрудничестве, подразумевающий реализацию совместного проекта агентства и Роскосмоса, подписали 17 ноября генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

По словам Михайлова, ТАСС всегда стремится быть там, где происходят новости.

«Раньше мы ограничивались нашей планетой: ТАСС есть во всех регионах России и в более чем 60 странах, в ближайшие годы их количество вырастет. Мы задумались о том, что теперь предметом нашей информационной экспансии мог бы стать космос, и я очень рад, что наше сотрудничество с Госкорпорацией „Роскосмос“ так быстро и гармонично сложилось», — отметил он. «Для нас невероятная честь считать российских космонавтов нашими коллегами, с нетерпением ждем новостей и удивительных кадров с орбиты», — сказал гендиректор ТАСС.

В свою очередь Рогозин выразил уверенность, что открытие на МКС корпункта ТАСС позволит рассказать об отечественной космонавтике большему количеству людей.

«Специальный просветительский проект Роскосмоса и ТАСС направлен на популяризацию деятельности России в космосе. Читатели агентства смогут больше узнать о работе космонавтов на орбите, о научных экспериментах, специфике космического полета. Рассказывать об этом будут непосредственные участники процесса — космонавты Роскосмоса», — отметил глава Госкорпорации.

Мисуркин отправится в космос 8 декабря на корабле «Союз МС-20» вместе с японским миллиардером Юсаку Маэзава и его помощником по бизнесу Йозо Хирано. Сейчас он находится на карантине. Перед полетом на Байконур ему будет передано удостоверение специального корреспондента ТАСС через замначальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина — командира отряда космонавтов Олега Кононенко.

В настоящий момент работу ТАСС в режиме реального времени обеспечивают почти две тысячи сотрудников. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют оперативно получать и распространять объективную информации о событиях в России и мире среди максимально широкой аудитории. В 16 странах, а теперь и на орбите Земли, корреспонденты ТАСС — единственные представители российских СМИ. Ежедневно агентство выпускает около 2 тыс. сообщений и порядка 600-800 фотографий и видеосюжетов от собственных корреспондентов в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину событий.

MIL OSI