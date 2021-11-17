Совещание по вопросам развития генетических технологий

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждается ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, кадровое и материально-техническое обеспечение исследований в этой сфере, меры по вовлечению организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Два года назад мы запустили специальную программу, нацеленную на развитие генетических технологий. Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты, проблемы, которые обозначились, и по итогам состоявшегося разговора принять дополнительные решения, которые позволят нам быстрее двигаться вперёд – с учётом той огромной скорости, с которой генетика развивается во всём мире, имею в виду и фундаментальную науку, и развитие передовых производств, целых отраслей экономики, которые с ней связаны.

Прежде всего предлагаю сосредоточить особое внимание на правовом регулировании геномных исследований и применения генетических технологий.

Здесь, как и во всех передовых областях, где человечество пока идёт неизведанным, прямо скажем, путём, немало сложных, спорных вопросов – как юридических, так и гуманитарных. Буквально несколько дней назад говорил об этом, если вы заметили, и на конференции по искусственному интеллекту.

Совершенно очевидно, что законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах. Вместе с тем, нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Речь идёт не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм: они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей.

Безусловно, важнейшая тема – это генетическая информация, и в первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, разумеется. Специалисты понимают, о чём идёт речь.

Подчеркну: все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом.

Это в том числе касается формирования единой, унифицированной системы хранения материалов и образцов. Такая работа уже началась в рамках реализации закона о биобезопасности. С учётом полученного опыта необходимо создать современное правовое поле для всех типов биологических коллекций.

Считаю также необходимым детально определить порядок деятельности Национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений имени Вавилова.

Что хотел бы здесь отметить особо. И Николай Иванович Вавилов, и другие наши выдающиеся учёные и селекционеры посвятили всю свою жизнь сбережению исконных российских сортов, прежде всего культур стратегических, ключевых для нашей продовольственной безопасности. Речь, конечно, о пшенице и других зерновых. Убеждён, что в отношении образцов таких особо ценных генетических ресурсов растений должны действовать специальные правила обращения. Соответствующий Указ будет мною подписан в самое ближайшее время.

Уважаемые коллеги!

Все наши научные, технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие. Поэтому крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека, повышения благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам.

Действие научно-технической программы в области сельского хозяйства уже продлено, эти планы продлены у нас до 2030 года. Аналогичное решение предлагаю принять и в отношении программы развития генетических технологий, обеспечить её финансирование, адекватное тем масштабным результатам, которые нам необходимы в этой сфере.

Хорошо понимаю при этом, что учёных, конечно, зачастую и в первую, наверное, очередь интересует и колоссальным успехом для них является, например, расшифровка генома, выведение нового сорта растений или проведение значимых экспериментов. Но уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом – они, безусловно, должны служить людям.

Уже говорил в начале, что генетические технологии сегодня – это основа для передовых решений во многих отраслях экономики, для бурного развития новых производств. Вы об этом, уважаемые коллеги, хорошо знаете. Речь о выпуске эффективных лекарств, экологически чистых продуктов питания, о технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почвы, защиту окружающей среды и, наконец, это широкие возможности для климатических проектов, для утилизации углеродных выбросов.

Чтобы конвертировать научные достижения в качество жизни человека, необходимо расширять участие в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса. Предлагаю подумать о новых стимулах, необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия.

Мы изначально договорились, что будем поощрять работу стратегических партнёров государства в развитии ключевых научно-технологических направлений. В этой связи, конечно, хотелось бы услышать сегодня предложения по механизмам поддержки проектов в области генетики, которые запускает одна из наших крупнейших компаний – «Роснефть».

И конечно, прошу Игоря Ивановича Сечина подробно рассказать о текущих результатах и планах компании в этой абсолютно новой для «Роснефти» сфере, в том числе о создании центра компетенций, об образовательной программе для специалистов-генетиков совместно с Московским государственным университетом.

В целом предлагаю сегодня в ходе нашей встречи подробно обсудить вопросы подготовки кадров, а также меры поддержки молодых исследовательских команд.

Далее. Следует существенно укрепить партнёрство компаний реального сектора экономики и центров геномных исследований мирового уровня. Вместе с научными институтами, вузами по всей стране они ведут исследования в интересах медицины и сельского хозяйства, в области биобезопасности.

Хотел бы сегодня услышать от представителей этих центров, как складывается взаимодействие учёных с высокотехнологичными компаниями, какие дополнительные шаги необходимы, чтобы бизнес активнее участвовал в научных проектах, причём уже на самых ранних стадиях исследований.

И ещё одна важная тема – это оборудование для генетических исследований. Потребность в нём со стороны науки, медицинских организаций, диагностических лабораторий постоянно растёт.

В этой связи считаю необходимым оказать содействие инвестиционным проектам по производству отечественных приборов и расходных материалов для генетики и жду от вас, уважаемые коллеги, конкретных предложений на этот счёт.

Давайте перейдём к обсуждению всех заявленных тем. Пожалуйста, слово – заместителю Председателя Правительства Татьяне Алексеевне Голиковой.

Прошу Вас, Татьяна Алексеевна.

Продолжение следует.

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