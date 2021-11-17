Сенаторы обсудили вопросы кадрового обеспечения, профориентации и разработки наукоемких технологий для ОПК

Source: Russia – Council of the Federation

А. Варфоломеев, С. Мартынов и Е. Писарева приняли участие в заседании Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при СФ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области приняли участие в заседании Комитета по обороне и безопасности ПМЗ.

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Обсуждалась тема взаимодействия промышленных предприятий и вузов в вопросах кадрового обеспечения, профориентации и разработки наукоемких технологий для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Важно также создавать условия для плодотворной и заинтересованной работы таких специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Открывая заседание, Александр Варфоломеев заявил о необходимости консолидации усилий властей всех уровней для повышения роли предприятий ОПК в процессе подготовки квалифицированных специалистов. «Важно также создавать условия для плодотворной и заинтересованной работы таких специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — сказал сенатор.

Елена Писарева и Сергей Мартынов

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Сенаторы РФ приняли участие в заседании Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при СФ

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Сергей Мартынов

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Сенаторы РФ приняли участие в заседании Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при СФ

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Сенаторы РФ приняли участие в заседании Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при СФ

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Сергей Мартынов

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По мнению Сергея Мартынова, предприятиям ОПК нужно расширять сотрудничество на местах со школами и вузами с целью проведения совместных профориентационных мероприятий. «Предприятия ОПК должны продолжать создавать на своей базе учебно-методические центры по подготовке кадров с учетом уже разработанных профессиональных стандартов», — отметил сенатор.

По словам Елены Писаревой, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и профильным вузам следует расширять практику проведения совместных исследований, направленных на создание новых наукоемких технологий и их инновационное внедрение. Сенатор также указала на важность принятия мер по увеличению числа заказчиков целевого обучения специалистов для предприятий ОПК и сохранению объемов подготовки таких специалистов.

В заседании приняли участие члены Палаты молодых законодателей при СФ, представители профильных организаций и профессионального сообщества.

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