Source: Russia Federal Space

#РКС17.11.2021 19:01

РКС и фирма «1С» заключили меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и фирма «1С» заключили меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали генеральный директор РКС Андрей Тюлин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Основная цель документа — дальнейшее развитие партнерства высокотехнологичных структур в области информационных технологий. Планируется создание единой интегрированной системы управления РКС на базе комплекса «1С:Корпорация» и отраслевых решений 1С для дальнейшего усиления контроля за расходами предприятий, взаиморасчетами и исполнением бюджетов, а также обеспечения эффективного использования целевых средств.

Корпоративная система 1С используется на предприятиях РКС для решения ряда задач учета и управления финансами и ресурсами холдинга. Основой для создания комплексной системы управления предприятиями РКС стало современное отечественное решение «1С:ERP. Управление холдингом».

Генеральный директор РКС Андрей Тюлин: «Мы высоко ценим наше успешное взаимодействие с „1С“ — одним из лидеров российского рынка информационных технологий. Предлагаемые решения позволили усовершенствовать бизнес-процессы, оптимизировать затраты и минимизировать финансовые и иные риски. Стратегическая задача РКС по формированию новой интегрированной структуры космического приборостроения требует дальнейшего повышения эффективности системы управления холдингом. Уверен, что новый этап нашей совместной работы позволит получить самые широкие возможности для реализации корпоративной программы деятельности и отдельных проектов».

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев: «У холдинга сильные специалисты в области цифровизации. Неслучайно проект РКС «Автоматизация казначейства и управления заказами на базе 1С:ERP. Управление холдингом» занял первое место на конкурсе «1С:Проект года 2020» в номинации «Управление эффективностью холдинга (CPM)». По итогам проекта в холдинге на 20% ускорено выполнение заказов, на 20% сокращены производственные затраты, на 10% уменьшены операционные и административные расходы, на 5% снижена себестоимость, на 3% увеличена рентабельность. Мы рассчитываем, что реализация подписанного меморандума будет способствовать дальнейшему повышению эффективности управления предприятиями приборостроительного холдинга за счет качественной автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8».

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