Предварительная оценка ВВП за III квартал 2021 года: рост к аналогичному периоду 2020 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Индекс физического объема ВВП (валового внутреннего продукта) в III квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 104,3% (относительно III квартала 2019 года – 100,7%).

При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности:

пассажирооборот (+49,0%);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+13,7%);

добыча полезных ископаемых (+9,4%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,6%);

грузооборот (+6,8%);

оптовый товарооборот (+6,7%);

розничный товарооборот (+5,3%);

строительство (+5,0%);

обрабатывающие производства (+3,7%).

В сельском хозяйстве наблюдалось снижение производства (-6,2%).

Подробнее – в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России» за январь-сентябрь 2021 года

Дата публикации первой оценки III квартала 2021 года – 15 декабря 2021 года. Она будет включать в себя номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы и отраслевую структуру ВВП. При ее подготовке будут учтены поступившие от респондентов уточнения данных, а также дополнительная информация от министерств, ведомств и Банка России.

Справочно:

Предварительная оценка ВВП за III квартал 2021 года выполнена на основе производственного метода.

ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты.

Предварительная оценка ВВП за III квартал 2021 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Более подробная информация представлена здесь и в разделе «Национальные счета».

MIL OSI