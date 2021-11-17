О. Хлякина обсудила с жителями Липецкой области проблемы в сфере ЖКХ, социально-экономические вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Всем заявителям даны необходимые разъяснения, ряд вопросов удалось решить на месте, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в рамках работы в регионе провела прием граждан.

Обсуждались вопросы сферы ЖКХ, социально-экономические темы. Один из жителей г. Задонска сообщил, что соседи самовольно присоединились к централизованной системе водоснабжения и это затрудняет ее работу. Совместно с сотрудниками коммунальных служб вопрос был решен.

Жительница г. Липецка обратилась к Оксане Хлякиной от имени 15 семей, которые проживают в доме, находящемся в аварийном состоянии. Рассматривался вопрос о неправомочном решении, согласно которому дом исключен из государственной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сенатор направила соответствующий запрос в прокуратуру Липецкой области.

«Всем заявителям даны необходимые разъяснения, ряд вопросов удалось решить на месте. По некоторым обращениям будут направлены запросы в соответствующие структуры для оказания конкретной помощи гражданам», — отметила парламентарий по итогам приема.

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