О.Алексеев: Саратовская область достойно завершила сельскохозяйственный год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил аграриев региона с профессиональным праздником.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса.

Сенатор рассказал, что торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло в историческом парке «Россия – моя история». Для гостей была подготовлена выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей. Олег Алексеев зачитал приветственный адрес председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия В приветствии отмечено, что АПК занимает особое место в экономике Саратовской области, постоянно демонстрирует хорошие результаты. «По итогам уборочной кампании-2021 Саратовская область заняла 1-е место по намолоту подсолнечника в стране; 1-е место по намолоту зерна в ПФО и 8-е место среди субъектов Федерации; 1-е место по урожайности сахарной свеклы в ПФО и 5-е место в РФ, 1-е место по производству овощей в ПФО. Регион в пятерке лучших по мелиорации. Сельскохозяйственная отрасль пополнила бюджет региона на 4,8 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», – подчеркнул парламентарий. Он также вручил благодарственные письма «За добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких производственных показателей и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса» лучшим из лучших.

Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса

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Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей

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Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей

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Выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей

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Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей

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Олег Алексеев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

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Выставка достижений саратовских сельхозтоваропроизводителей

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Губернатор области Валерий Радаев РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области вручил награды сельхозпроизводителям, в том числе – переходящие кубки за высокие результаты лучшим районам, хозяйствам и предприятиям области.

Олег Алексеев отметил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию уделяет особое внимание законам, касающимся сельскохозяйственной отрасли. Проводится системная работа, направленная на создание условий для производства качественной отечественной продукции. Важным аспектом является финансовое обеспечение развития сельских территорий в рамках госпрограмм. Одним из приоритетов в работе комитета является обеспечение применения долгосрочных рыночных механизмов стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ.

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