Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в пленарном заседании Международного форума «Транспорт России».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в пленарном заседании XV Международного форума «Транспорт России». Форум наряду с выставкой «Транспортная неделя-2021» проходит с 16 по 18 ноября в московском Гостином дворе. Организаторами ежегодного мероприятия выступает Министерство транспорта РФ.

Смотрите также

На пленарной сессии обсуждались принципы реализации обновленной Транспортной стратегии до 2035 года, возможности и риски глобального энергоперехода и цифровизации.

Реализация Транспортной стратегии в дальнейшем станет не только важной вехой в развитии транспортной структуры и в целом экономики страны, но и затронет другие общественные сферы – туризм, культуру, образование

«Ключевой темой мероприятия стала Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Сенаторы принимали активное участие в создании документа. Совместными усилиями со всеми заинтересованными ведомствами появился совершенно новый, кардинально иной план развития транспортной системы страны. В его основе, в первую очередь — интересы граждан, их комфорт и безопасность. В стратегии также учтены современные технологии и тренды, которые с каждым годом занимают все большее место в нашей жизни. Поэтому при составлении документа особое внимание было уделено параметрам цифровой трансформации транспорта и внедрения принципов устойчивого развития», — прокомментировал итоги заседания Николай Журавлев.

«Уверен, что реализация Транспортной стратегии в дальнейшем станет не только важной вехой в развитии транспортной структуры и в целом экономики страны, но и затронет другие общественные сферы – туризм, культуру, образование», — отметил сенатор.

В пленарном заседании приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, Министр транспорта РФ Виталий Савельев.

MIL OSI