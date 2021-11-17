Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Струговец17.11.2021 12:41

Назначен новый руководитель пресс-службы Роскосмоса

Новым руководителем Пресс-службы Госкорпорации «Роскосмос» назначен Дмитрий Струговец.

С 2018 по 16 ноября 2021 года работал на должности заместителя руководителя Редакции силовых ведомств МИА «Россия Сегодня».

С 2017 года по 2018 год — ответственный редактор группы «Технологии» газеты «Известия».

С 2014 года по 2017 год работал специальным корреспондентом Редакции военной информации агентства ТАСС.

С 2007 года по 2014 год работал на должностях специального корреспондента и ответственного редактора Агентства военных новостей, а затем Службы военной информации ЗАО «Интерфакс».

В 2007 году с отличием закончил факультет «Масс-медиа» Российского государственного гуманитарного университета.

Награжден ведомственными наградами Федерального космического агентства «Знак Гагарина» и «За содействие космической деятельности», знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги», грамотой Минобороны, грамотой Союза Машиностроителей России.

Женат, воспитывает пятерых детей.

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