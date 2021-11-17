М. Павлова встретилась с семьями-финалистами общественного конкурса Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Награда была учреждена для оказания поддержки семьям, популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна».

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Проект реализуется при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка и Общественной палаты региона.

В ходе встречи с финалистами обсуждались вопросы реализации семейной политики в стране и разрабатываемые законодательные инициативы, направленные на совершенствование этой сферы.

Маргарита Павлова отметила, что общественная награда «Зёрна» была учреждена для оказания поддержки семьям, популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. «В Указе Президента страны о Стратегии национальной безопасности РФ защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей выделена в отдельное направление», — сказала сенатор.

Семьи южноуральцев принимали участие в конкурсе, соревновались в ряде номинаций, таких как «Семья в спорте», «Семья в творчестве» и др.

Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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Маргарита Павлова встретилась с финалистами регионального общественного конкурса «Зёрна»

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«Все семьи-участницы уникальны, каждая имеет свои таланты, свое «зерно», передающееся из поколения в поколение. Среди них есть те, кто активно занимается творчеством или успешно реализует себя в общественной деятельности», — подчеркнула Маргарита Павлова.

По мнению парламентария, пример Челябинской области по продвижению имиджа российской семьи нужно распространять на регионы всей страны.

«Участники конкурса своим примером помогают осознать, что семейное счастье многогранно, а семья — это главная опора и поддержка», — добавила руководитель проекта, член Общественной палаты Челябинской области Оксана Кирюшина.

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