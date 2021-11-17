Минспорт России и Магаданская область подписали Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Стороны обсудили развитие в регионе спорта высших достижении и массового спорта, а также реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ходе встречи было подписано новое Соглашение между Минспортом России и Магаданской областью о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Соглашение предусматривает реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в том числе создание условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению объектов спорта спортивным оборудованием и инвентарем, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на территории области.

Сотрудничество также будет направлено на подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, развитие спортивной индустрии, развитие науки и научных исследований в области физической культуры и спорта.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Правительство Магаданской области, которое уделяет большое внимание развитию спорта и физической культуры. Мы с губернатором обсудили все вопросы по строительству спортивных объектов. Соглашение направлено на реализацию нескольких основных проектов, развитие инфраструктуры и проведение соревнований», – отметил Олег Матыцин.

«Очень важно отметить, что в рамках соглашения Минспорт будет реализовывать проекты в рамках государственно-частного партнёрства, а также запуск и эксплуатацию спортивных объектов», – сказал Сергей Носов.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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