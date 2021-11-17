Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РИА Новости#СМИ#Причал#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-2118.11.2021 00:30

Корабль «Союз» пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» 18 марта 2022 года

Первая стыковка пилотируемого корабля «Союз МС» к новому модулю Международной космической станции «Причал» состоится 18 марта 2022 года, сообщил журналистам начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Рустам Абдулхаликов.

«Восемнадцатого марта он (модуль «Причал» — ред.) уже примет следующий корабль «Союз», — сказал Абдулхаликов.

Запуск грузового корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» намечается на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур 24 ноября. Его планируется пристыковать к модулю «Наука» 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.

Источник: РИА Новости16 ноября 2021 года, 10:28

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