Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6617.11.2021 06:55

Испытания на МКС композита для защиты от радиации будут идти годы

Испытания углеродного композита для защиты от космического воздействия займут годы. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

«Он [эксперимент] будет проходить не один месяц, а годы, чтобы получить данные, как этот полимер защищает от космической радиации», — сказал он.

По словам космонавта, первая часть эксперимента будет идти внутри станции, вторая — в открытом космосе. Оборудование для эксперимента планируется доставить в феврале на грузовом корабле «Прогресс МС-19».

«На станцию будет доставлено оборудование: тубус, сделанный из специального композитного полимера, который защищает от радиации, в него будет помещен датчик-дозиметр, такой же дозиметр будет экспонироваться рядом», — пояснил Шкаплеров.

Он уточнил, что внутри станции материал будет размещен в одной из кают космонавтов. Данные будут считываться примерно раз в две недели — месяц, чтобы понять, в какой степени композит защищает от радиации.

Ранее Роскосмос сообщил, что Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова и Центр подготовки космонавтов изобрели многослойный полимер — углеродный композит для защиты от космического воздействия.

Источник: ТАСС15 ноября 2021 года, 05:02

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