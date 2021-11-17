Е. Борисов: Молодежный проект волонтерского фермерского движения важен для развития сельского хозяйства страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в итоговом мероприятии проекта «Земляне. Всероссийское волонтерское фермерское движение», который реализуется Министерством сельского хозяйства РФ .

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие в итоговом мероприятии молодежного проекта «Земляне. Всероссийское волонтерское фермерское движение», а также в сессии «Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации: привлечение молодых специалистов к работе на сельских территориях». Мероприятия организованы Министерством сельского хозяйства РФ.

В России достигнута независимость продовольственного обеспечения собственным производством

В своем выступлении сенатор отметил, что к настоящему времени решена стратегическая задача: в России достигнута независимость продовольственного обеспечения собственным производством. Парламентарий подчеркнул важность волонтерского фермерского движения для дальнейшего развития сельского хозяйства страны.

«В нашей стране сельхозпроизводство осуществляется как крупным аграрным бизнесом, так и малыми формами хозяйствования, к которым относятся фермеры, индивидуальные предприниматели, кооперативы. При этом 58 процентов продукции производят крупные агропредприятия и 42 процента — малые формы хозяйствования», — сказал Егор Борисов.

Егор Борисов принял участие в итоговом мероприятии молодежного проекта «Земляне. Всероссийское волонтерское фермерское движение»

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Егор Борисов

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Егор Борисов принял участие в итоговом мероприятии молодежного проекта «Земляне. Всероссийское волонтерское фермерское движение»

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Егор Борисов принял участие в итоговом мероприятии молодежного проекта «Земляне. Всероссийское волонтерское фермерское движение»

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Сенатор сообщил, что реализуемый Министерством сельского хозяйства РФ молодежный проект – это площадка, где регистрируются желающие пожить на ферме, и фермы, которым нужны помощники. Волонтеры проходят собеседование и получают приглашение в одно из хозяйств.

В стартовом сезоне проекта приняли участие 20 хозяйств от Архангельска до Новосибирска, среди которых — сыроварни, агрофермы, молочные и охотхозяйства, ягодная плантация. «Такое взаимодействие формирует положительное отношение к сельскому труду и образу жизни, способствует заинтересованности молодых специалистов в трудоустройстве на сельхозпредприятиях и их переезду в сельскую местность», — подчеркнул парламентарий.

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