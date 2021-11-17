Евгений Грабчак: «При регулировании зон с особыми условиями использования территорий нужно придерживаться эволюционного подхода»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 ноября. – При актуализации нормативного регулирования деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий нужно придерживаться эволюционного подхода, сообщил Евгений Грабчак на «круглом столе» Комитета Государственной Думы по энергетике.

«При актуализации нормативно-правового регулирования так называемых зон с особыми условиями использования территорий, то есть, охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов) нужно придерживаться эволюционного подхода», – сказал замминистра.

При этом необходимо учитывать наличие зданий и сооружений в зонах минимальных расстояний, а также возможность возникновения технологических нарушений из-за несоблюдения требований при выполнении работ в этих зонах. Крупные инциденты потенциально могут привести, например, к нарушению газоснабжения промышленных предприятий и бытового сектора, добавил он.

Чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и исключить негативные последствия для социально-экономического развития Минэнерго предлагает аккуратно подходить к регулированию деятельности в зонах с особыми условиями, отметил Евгений Грабчак.

Он пояснил, что необходимо сохранить регулирование минимальных расстояний до магистральных трубопроводов в градостроительном законодательстве на уровне строительных норм, правил и технических регламентов, обеспечить открытость и публичность сведений о минимальных расстояниях до магистральных трубопроводов в Едином государственном реестре недвижимости, а также установить требования к пожаропрочности, устойчивости к внешним факторам для новых объектов капстроительства.

Евгений Грабчак напомнил, что Минэнерго сформировало рабочую группу с учётом позиций отрасли и экспертов, чтобы подготовить предложения по проектам нормативных правовых актов в сфере строительства и земельных отношений в ТЭК.

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