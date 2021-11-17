Г. Карелова: Комплексный подход в вопросах развития российской Арктики позволит достичь национальных приоритетов

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала итоги заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития региона.

Заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала итоги заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

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По ее мнению, только комплексный подход в вопросах развития российской Арктики позволит достичь национальных приоритетов, определенных в Указе Президента России Владимира Путина об основах государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года.

Вице-спикер отметила, что решая задачу по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП), необходимо действовать, исходя из стратегической перспективы. Сенатор назвала достижение комфортного уровня жизни населения арктических территорий, полное и своевременное выполнение национальных проектов основными целями при реализации государственных интересов в Арктике.

Следует обратить особое внимание на развитие инфраструктуры, широкое внедрение цифровых решений, обеспечение высокоширотных регионов профессиональными кадрами, а также совершенствование арктического флота

«Следует обратить особое внимание на развитие инфраструктуры, широкое внедрение цифровых решений, обеспечение высокоширотных регионов профессиональными кадрами, а также совершенствование арктического флота, включая ледоколы и транспортные суда высокого ледового класса», — сказала Галина Карелова.

Другой важной задачей при реализации проектов в АЗРФ сенатор считает сохранение экологии и окружающей среды.

«Необходимо соблюдать разумный баланс между экономическим развитием и бережным отношением к арктической природе. В настоящее время Россия делает успехи в области эксплуатации и наращивании портфеля «зеленых» судов, которые используют сжиженный природный газ (СПГ) в качестве основного топлива, что позволяет российскому арктическому флоту соответствовать самым высоким международным стандартам, включая актуальные требования Международной морской организации (IMO) о снижении содержания серы в судовом топливе», — прокомментировала вице-спикер СФ.

Галина Карелова выразила надежду, что председательство России в Арктическом совете придаст импульс развитию международных партнерских отношений, снижению политической напряженности и налаживанию конструктивного диалога.

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