Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Метеорный поток#Леониды17.11.2021 16:53

Главный звездопад ноября

С 6 по 30 ноября 2021 года действует метеорный поток Леониды. 17 ноября он достигнет своего пика. В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Условия наблюдения Леонид в 2021 году — неблагоприятные. Почти полная Луна (Ф=0,95+), которая примет фазу полнолуния 19 ноября, существенно помешает наблюдениям.

Леониды — самый известный метеорный поток. Он известен более 3800 лет и назван по имени созвездия Лев, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия. Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом.

МЕТЕОРЫ ЛЕОНИД

Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

КОМЕТА ТЕМПЕЛЯ-ТУТТЛЯ — ИСТОЧНИК ЛЕОНИД

Комета Темпеля — Туттля (55P/Tempel-Tuttle) — короткопериодическая комета из семейства Галлея, которая была открыта 19 декабря 1865 года немецким астрономом Эрнстом Темпелем. Чуть позднее 6 января 1966 года комета была обнаружена американским астрономом Орасом Туттлем. Комета имеет ядро диаметром 4 километра и обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — более 33,2 года. Является родоначальником метеорного потока Леониды.

О том, что эта комета может быть связана с метеорным потоком Леониды, первым 2 февраля 1867 года заметил итальянский астроном Джованни Скиапарелли Комета Темпеля-Туттля побывала вблизи Солнца последний раз 28 февраля 1998 года и вернется в следующий раз в 2031 году.

Итак, Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. В связи с этим каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах.

Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада.

55 лет назад, в 1966 году, во время метеорного шторма из созвездия Лев земляне наблюдали 10 000 метеоров за час, это 2 или 3 метеора в секунду. Леониды редко, но радуют такими чудесами. Однако нам придется подождать. Похожий мощный метеорный шторм может повториться лишь в 2099 году, таков прогноз Международной метеорной организации.

Поэтому пока комета 55P/Темпеля — Туттля вновь не вернется к Солнцу в 2031 и 2064 годах, метеорных бурь не ожидается. До 2031 года прогнозируются пики активности около 15-20 метеоров в час. Хотя всегда возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час, когда Земля проходит рядом с плотным шлейфом метеорной пыли, оставшимся от предыдущего прохождения кометы.

Источник: Московский планетарий

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