Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2017.11.2021 09:58

В ЦПК состоялось заседание Межведомственной комиссии

Сегодня, 17 ноября 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности к космическому полету основного и дублирующего экипажей ЭП-20.

В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства и др.

Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» доложили о готовности к выполнению программы полета, поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций, которые готовили их к экспедиции на орбиту.

По заключению комиссии экипажи 20-й экспедиции посещения Международной космической станции к выполнению космического полета на корабле «Союз МС-20» и работе на российском сегменте МКС подготовлены и рекомендованы к началу предстартовых тренировок на космодроме Байконур.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность полета 12 суток. Полет 20-й экспедиции посещения проходит на фоне работы основной экспедиции МКС-66.

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