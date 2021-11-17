Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятиях в рамках Дней субъекта РФ в верхней палате парламента будут обсуждаться вопросы региональной повестки.

В Совете Федерации 17–19 ноября пройдут Дни Республики Ингушетия.

В мероприятиях примут участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, КалиматовМахмуд-Али МакшариповичГлава Республики Ингушетия председатель Народного Собрания Республики Магомет Тумгоев, ТумгоевМагомет УмаровичПредседатель Народного Собрания Республики Ингушетия сенаторы Российской Федерации, министры и руководители крупнейших предприятий региона.

В рамках Дней субъекта РФ состоятся расширенные заседания комитетов СФ с участием представителей органов государственной власти Ингушетии.

В частности, Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрит актуальные вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства Республики.

В Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам будет обсуждена тема обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Ингушетия.

Современное состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса Ингушетии планируется рассмотреть на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Актуальные вопросы реализации социальной политики в регионе станут темой обсуждения профильного Комитета СФ.

Комитет СФ по науке, образованию и культуре проведет заседание, посвященное вопросам развития культуры в Республике Ингушетия.

Тему кластерного подхода к развитию экономики региона рассмотрит Комитет СФ по экономической политике.

На заседании Совета Федерации в рамках «часа субъекта РФ» запланированы выступления главы Республики Ингушетия и председателя Народного Собрания. Они представят доклады об основных итогах социально-экономического развития Республики, а также о законодательной деятельности по улучшению инвестиционного климата в регионе.

В Совете Федерации также пройдет выставка-презентация Республики Ингушетия.

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