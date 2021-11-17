В Смоленске проходит третий этап Спартакиады Союзного государства для детей и юношества – Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности

Source: Russia Ministry of Sport

С 15 по 20 ноября в Смоленске на базе Смоленского государственного университета спорта проходит заключительный этап Спартакиады Союзного государства для детей и юношества – Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности. Девиз этапа – «От побед в спорте к победам в жизни!».

В соревнованиях принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций (учреждений образования) 2006-2007 годов рождения, прошедшие отбор по результатам всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий (республиканских спортивно-массовых мероприятий) для детей и юношества.

От России в соревнованиях принимают участие команды школьников, проживающих в сельской местности из Республики Северная Осетия – Алания, Орловской, Пензенской, Псковской, Смоленской и Челябинской областей.

Республику Беларусь представляют команды из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей.

В программе Спартакиады – соревнования по баскетболу 3х3 (юноши, девушки), волейболу (юноши), лёгкой атлетике (юноши, девушки).

Для участников команд кроме соревновательной части представлена обширная культурная программа.

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества проводится с 2003 года Министерством спорта Российской Федерации, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Постоянным комитетом Союзного государства в соответствии с решением Совета Министров Союзного государства от 2 апреля 2003 года.

Главными задачами Спартакиады являются: развитие детско-юношеского физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного государства; физическое, нравственное, патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения; укрепление дружественных связей детей и молодёжи Беларуси и России; укрепление связей между ведомствами и учреждениями Союзного государства, развитие межрегиональной интеграции в сфере физической культуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни.

Пресс-служба Минспорта России

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