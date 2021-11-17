В Минспорте России прошло второе заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 ноября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл очередное заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.В ходе заседания обсуждались итоги работы российской делегации на 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая состоялась 26-28 октября 2021 года в Париже.На сессии при активном участии российской делегации консенсусом приняты переработанные Практическое руководство и Рамочные меры по усилению выполнения Конвенции ЮНЕСКО.Впервые в истории российская система борьбы с допингом в спорте за период с 2020 по 2021 годы получила максимально возможную оценку 100 балов. Кроме этого, российские представители вошли в состав всех главных органов Конвенции: Президиум, Комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте и Группа независимых экспертов.На сессии также принято решение сформировать рабочую группу для разработки формулы финансирования ВАДА.Эти и другие предложения зафиксированы в итоговых резолюциях 8-й сессии Конференции сторон, которые размещены на официальном сайте Конвенции ЮНЕСКО.«Выражаю благодарность МИД России и Постоянному представительству Российской Федерации при ЮНЕСКО за совместную работу по продвижению российских подходов в ходе сессии, – заявил Олег Матыцин. – Поставленные перед российской делегацией задачи выполнены в полном объёме».Кроме этого, члены Комиссии наметили первоочередные задачи и утвердили план работы Комиссии до 2023 года.

Пресс-служба Минспорта России

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