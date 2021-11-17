Всероссийский экодиктант научит правилам экологической безопасности и здоровому образу жизни

Source: Russia Ministry of Sport

С 14 по 21 ноября портал Экодиктант.рус и организованные офлайн-площадки в России и за рубежом приглашают всех желающих проверить свою экологическую грамотность. С 2021 года Экологическому диктанту присвоен статус международного проекта.

Экодиктант реализуется при поддержке субъектов Российской Федерации и 22 федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

В этом году организаторы разработали четыре экологические образовательные программы: для детей, подростков, взрослых и тех, чья профессия связана с экологией. По 25 вопросов для каждого – 45 минут для того, чтобы не только проверить уровень своей экологической грамотности, но и повысить общий уровень своей экокультуры.

Экология и спорт неразрывно связаны и являются образом жизни нового поколения. Чистая окружающая среда необходима для занятий спортом на свежем воздухе. Программы, реализуемые Международным олимпийским комитетом, включают охрану окружающей среды как одну из приоритетных задач политики современного олимпийского движения. В Олимпийской хартии подчеркнуто, что необходимо поощрять и поддерживать экологическую ответственность спорта, использовать огромные возможности спорта как мощного инструмента для положительных изменений в вопросах устойчивого развития. При этом особая роль в продвижении «зелёных» ценностей принадлежит спортсменам-олимпийцам, которые могут и должны участвовать в формировании уважительного отношения к природе и окружающей среде.

Ожидается, что в 2021 году Экодиктант напишут более трёх миллионов человек из России и зарубежных стран.

Пресс-служба Минспорта России

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