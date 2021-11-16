Ю. Лазуткина встретилась с активистами регионального волонтерского центра Пензенской области

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече обсуждались вопросы системной поддержки волонтерского движения и продвижения молодежных инициатив.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в рамках работы в регионе провела встречу с активистами единого областного волонтерского центра.

В ходе беседы обсуждались вопросы системной поддержки волонтерского движения и конкретные шаги по продвижению молодежных инициатив. Сенатор предложила совместно провести широкие общественные обсуждения по этой теме в преддверии Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря.

Юлия Лазуткина в рамках работы в регионе провела встречу с активистами единого областного волонтерского центра

«Знаю, что к волонтерам, участвующим в общероссийской акции «Мы вместе», поступает много заявок на оказание помощи по доставке лекарств и продуктовых наборов нуждающимся. Большое количество автоволонтеров выезжает даже в самые отдаленные уголки Пензенской области», — сказала Юлия Лазуткина.

В этой связи парламентарий решила вопрос о выделении дополнительных топливных карт для областного волонтерского центра.

MIL OSI