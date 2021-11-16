Ю. Воробьев провел совещание по подготовке заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армения и Федерального Собрания РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комиссии планируется провести в формате видеоконференции 16 декабря.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ.

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В заседании участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян, член Экспертного совета при Межпарламентской комиссии, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов, заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Сергей Пальтов.

Участники совещания обсудили вопрос о создании памятника российско — армянской дружбе. Были рассмотрены представленные Варданом Тоганяном варианты макетов монумента, предложенные армянскими скульпторами. Памятник планируется поставить на Площади России в Ереване.

Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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Юрий Воробьев

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Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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Рабочее совещание по подготовке проведения заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания РФ

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«Сейчас мир находится на изломе, и мы должны укрепить и поддержать дружеские отношения между нашими странами, сохранить их для наших детей, внуков и правнуков», — сказал Юрий Воробьев.

Также участники мероприятия обсудили вопросы повестки 33-го заседания Межпарламентской комиссии, которое планируется в формате видеоконференции провести 16 декабря. На заседании Комиссии будут утверждены план ее работы на 2022 год и Положение об Экспертном совете Межпарламентской комиссии, а также избран его председатель.

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