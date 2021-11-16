Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов отмечает 50-летие

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 ноября, исполняется 50 лет выдающемуся спортсмену, четырёхкратному олимпийскому чемпиону по плаванию, заслуженному мастеру спорта Александру Владимировичу Попову.

Первый крупный международный успех пришёл к Александру на Чемпионате Европы в 1991 году. На этих стартах ему удалось отлично дебютировать и выиграть три медали высшей пробы – на дистанции 100 метров вольным стилем и в двух эстафетах. С этого момента началась серия ярких побед Александра Попова, которая продолжалась почти семь лет.

За свою блистательную карьеру Александр завоевал четыре золотые и пять серебряных медалей на Играх XXV Олимпиады 1992 года в Барселоне (Испания), Играх XXVI Олимпиады 1996 года в Атланте (США) и Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее (Австралия). Причем золотые награды он брал на 50 и 100 м вольным стилем.

Также пловец выиграл шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль чемпионатов мира и 21 «золото», три «серебра» и две «бронзы» чемпионатов Европы.

В 1999 году Александр Попов был избран в члены Международного олимпийского комитета, а в 2016 году после окончания полномочий стал почётным членом МОК. В 2018 году ему вручили олимпийский орден за особые заслуги перед олимпийским движением.

Александр входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту. Является членом Исполкома Олимпийского комитета России. В течение нескольких лет был членом, а затем и председателем Общественного совета при Минспорте России. Прославленный спортсмен организовал множество детско-юношеских соревнований по плаванию.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и Дружбы.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Владимировича с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и благополучия!

Пресс-служба Минспорта России

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